NJPW Announces Match Cards For 2017 Fantastica Mania Tour Feat. Mistico, Atlantis, Dragon Lee, Ultimo Guerrero & More From CMLL

New Japan Pro Wrestling has released the match cards for their annual Fantastica Mania tour, which features wrestlers from their Mexican partner promotion CMLL.┬áThis year’s tour will see seven events in total. The first four are house shows only, but the last three are at Korakuen Hall and will be broadcast on New Japan World from January 20-22. January 20, 2017 Blue Panther Jr. & Henare vs. Will Ospreay & Ephesto

Jushin Thunder Liger, Tiger Mask & Soberano Jr. vs. Gedo, Jado & Raziel

Stuka Jr. & Maximo Sexy vs. Hechicero & Okumura

Hiroshi Tanahashi, Atlantis, Kushida, Ryusuke Taguchi & David Finlay vs. Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito, Rush, Sanada, Evil & Bushi)

Mistico, Volador Jr. & Juice Robinson vs. Kazuchika Okada, Ultimo Guerrero & Euforia

Non-title: Himoru Takahashi vs. Titan

CMLL Lightweight Championship: Dragon Lee (c) vs. Barbaro Cavernario January 21, 2017 Jushin Thunder Liger, Tiger Mask, Blue Banther Jr. & Henare vs. Ephesto, Raziel, Gedo & Jado

Stuka Jr. vs. Okumura

Soberano Jr., Kushida & Ryusuke Taguchi vs. Kazuchika Okada, Will Ospreay & Barbaro Cavernario

Hiroshi Tanahashi, Dragon Lee, Titan, Juice Robinson & David Finlay vs. Los Ingobernables de Japon (Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, Sanada, Evil & Bushi)

Mistico & Volador Jr. vs. Ultimo Guerrero & Euforia

Atlantis vs. Rush

CMLL World Heavyweight Championship: Maximo Sexy (c) vs. Hechicero January 22, 2017 Blue Panther Jr., Soberano Jr. & Henare vs. Barbaro Caavernario, Gedo & Jado

Jushin Thunder Liger, Tiger Mask & Stuka Jr. vs. Hechicero, Okumura & Raziel

Dragon Lee & Titan vs. Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi & Bushi)

Maximo Sexy, Juice Robinson & Ryusuke Taguchi vs. Kazuchika Okada, Will Ospreay & Ephesto

Hiroshi Tanahashi, Atlantis, Kushida & David Finlay vs. Los Ingobernables (Tetsuya Naito, Rush, Sanada & Evil)

Mistico vs. Euforia

Volador Jr. vs. Ultimo Guerrero