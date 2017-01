Brie Bella Hops On Seattle Seahawks Bandwagon (Video), NJPW Announces New Beginning Events Line-Ups

Brie Bella Hops On Seattle Seahawks Bandwagon Brie Bella has posted the above video to the official The Bella Twins YouTube page featuring her jumping on the bandwagon for her husband Daniel Bryan’s NFL team the Seattle Seahawks. Related: Daniel Bryan Takes Us Inside His Pea Garden (Video) NJPW Announces New Beginning Events Line-Ups New Japan has released the following line-ups for their upcoming New Beginning events. It is worth noting that The Bullet Club is not listed: 2/5 New Beginning in Sapporo



KUSHIDA & Hirai Kawato vs. Suzuki-gun’s Yoshinobu Kanemaru & El Desperado Yuji Nagata & Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Yoshitatsu & David Finlay & Henare Katsuyori Shibata & Jushin Liger & Tiger Mask IV vs. CHAOS’ Will Ospreay & Gedo & Jado YOSHI-HASHI vs. Takashi Iizuka Michael Elgin & Hiroshi Tanahashi & Manabu Nakanishi & Ryusuke Taguchi & Dragon Lee vs. Tetsuya Naito & SANADA & EVIL & BUSHI & Hiromu Takahashi IWGP Junior Heavyweight Tag Team champions Roppongi Vice vs. Suzuki-gun’s AKA Michinoku & Taichi NEVER Openweight champion Hirooki Goto vs. Juice Robinson IWGP Tag Team champions Tomohiro Ishii & Toru Yano vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. The Killer Elite Squad IWGP champion Kazuchika Okada vs. Minoru Suzuki 2/11 New Beginning in Osaka:



Yoshitatsu & Hirai Kawato vs. David Finlay & Henare Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima & KUSHIDA vs. Suzuki-gun’s Takashi Iizuka & Yoshinobu Kanemaru & El Desperado Juice Robinson & Jushin Liger & Tiger Mask IV vs. YOSHI-HASHI & Gedo & Jado CHAOS’ Kazuchika Okada & Rocky Romero & Beretta) vs. Suzuki-gun’s Minoru Suzuki & TAKA Michinoku & Taichi NEVER Openweight Six Man Tag Team champions Hiroshi Tanahashi & Manabu Nakanishi & Ryusuke Taguchi vs. SANADA & EVIL & BUSHI Revolution Pro champion Katsuyori Shibata vs. Will Ospreay IWGP Tag Team champions Tomohiro Ishii & Toru Yano vs. Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Killer Elite Squad IWGP Junior Heavyweight champion Hiromu Takahashi vs. Dragon Lee IWGP Intercontinental champion Tetsuya Naito vs. Michael Elgin