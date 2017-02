WWE NXT Largo Live Event Results

2/4/17

Largo, FL

Results Courtesy of PWInsider.com

Angelo Dawkins and Montex Ford beat the Ealys.

Steve Cutler beat Brennan Williams.

Ember Moon and Daria beat Mandy Rose and Heidi Lovelace.

Oney Lorcan beat Kishan Raftaar.

Kassius Ohno beat Murphy.

Cien Almas beat No Way Jose.

Roderick Strong beat Elias Samson.

Asuka, Tye Dillinger, Tucker Knight and Otis Dozovic beat Nikki Cross, Eric Young, Killian Dain and Alexander Wolfe.

#NXTLargo Photo Album! Ohno, Almas, Dillinger, Asuka, and more. Please credit me if using, thank you. https://t.co/iAGRsaFKhG — JJ Williams (@JJWilliamsWON) February 5, 2017