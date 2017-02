NJPW New Beginning in Osaka Results **LIVE TONIGHT AT 3AM EST**

New Japan Pro Wrestling returns tonight for the New Beginning in Osaka, live on New Japan World. Tonight’s show will feature English commentary, and our live coverage begins at 3:00 a.m. EST. NJPW New Beginning in Osaka

February 11, 2017 HIRAI KAWATO vs. TAKA MICHINOKU HENARE, SATOSHI KOJIMA & HIROYOSHI TENZAN vs. TOMOYUKI OKA, KUSHIDA & YOSHITATSU TIGER MASK, JUSHIN THUNDER LIGER, JUICE ROBINSON & YUJI NAGATA vs. JADO, GEDO, YOSHI-HASHI & HIROOKI GOTO KAZUCHIKA OKADA, ROCKY ROMERO & BERETTA vs. MINORU SUZUKI, YOSHINOBU KANEMARU & TAICHI NEVER OPEN 6-MAN TAG TEAM CHAMPIONSHIP

RYUSUKE TAGUCHI, MANABU NAKANISHI & HIROSHI TANAHASHI (c) vs. BUSHI, EVIL & SANADA RPW BRITISH HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP

KATSUYORI SHIBATA (c) vs. WILL OSPREAY IWGP TAG TEAM CHAMPIONSHIP

TOMOHIRO ISHII & TORU YANO (c) vs. TOMOAKI HONMA & TOGI MAKABE vs. TAKASHI IIZUKA & DAVEY BOY SMITH JR. IWGP JR. HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP

HIROMU TAKAHASHI (c) vs. DRAGON LEE IWGP INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP

TETSUYA NAITO (c) vs. MICHAEL ELGIN