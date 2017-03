Following tonight’s edition of WWE Smackdown Live, below is the updated WrestleMania 33 card: WWE Universal Title Match:

-Brock Lesnar vs. Bill Goldberg (c) WWE Title Match:

-Randy Orton vs. Bray Wyatt (c) Triple Threat Match for the WWE Raw Women’s Title:

-Sasha Banks vs. Charlotte Flair vs. Bayley (c) WWE United States Title Match:

-Kevin Owens vs. Chris Jericho (c) WWE Raw Tag Team Title Match:

-Enzo Amore & Big Cass or Sheamus & Cesaro vs. Luke Gallows & Karl Anderson (c’s) WWE Smackdown Women’s Title Match:

-Alexa Bliss (c) vs. Every Eligible Woman on the Smackdown Roster Andre the Giant Memorial Battle Royal:

-Mojo Rawley and others TBA Rumored Matches: -Roman Reigns vs The Undertaker

-Dean Ambrose vs Baron Corbin for the WWE IC Title

-Big Show vs Shaquille O’Neal

-AJ Styles vs Shane McMahon