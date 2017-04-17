WWE Bowling Green Live Event Results (4/17): Randy Orton Defends in a Triple Threat Match, Shinsuke Nakamura, Six Pack Challenge Match

Nick Paglino
wwe bowling green

(Photo by Steve Haag/Gallo Images/Getty Images)

WWE Bowling Green Live Event Results
4/17/17
Bowling Green, KY
Results courtesy of PWInsider.com

-Mojo Rawley & Breezango def. Jinder Mahal & The Ascension

-Luke Harper def. Erick Rowan

-WWE United States champion Kevin Owens defeated Sami Zayn.

-Shinsuke Nakamura defeated Dolph Ziggler.

-Naomi defeated Natalya & Charlotte & Becky Lynch & Tamina & Carmella in a Six Pack Challenge.

-WWE Smackdown Tag Team champions The Usos defeated American Alpha.

-WWE champion Randy Orton defeated Baron Corbin & AJ Styles.

AJ StylesBaron CorbincarmellaDolph ZigglerJames EllsworthKevin OwensNaomiRandy Ortonsami zaynShinsuke NakamuraWWE
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