WWE Bowling Green Live Event Results (4/17): Randy Orton Defends in a Triple Threat Match, Shinsuke Nakamura, Six Pack Challenge Match

WWE Bowling Green Live Event Results
-Mojo Rawley & Breezango def. Jinder Mahal & The Ascension
-Luke Harper def. Erick Rowan
-WWE United States champion Kevin Owens defeated Sami Zayn.
-Shinsuke Nakamura defeated Dolph Ziggler.
-Naomi defeated Natalya & Charlotte & Becky Lynch & Tamina & Carmella in a Six Pack Challenge.
-WWE Smackdown Tag Team champions The Usos defeated American Alpha.
-WWE champion Randy Orton defeated Baron Corbin & AJ Styles.
AJ StylesBaron CorbincarmellaDolph ZigglerJames EllsworthKevin OwensNaomiRandy Ortonsami zaynShinsuke NakamuraWWEHave a news tip? Attended an event and want to send a live report?