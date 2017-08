WWE Kingston Live Event Results

8/7/17

Kingston, Ontario, Canada

Results Courtesy of WZ Reader Danny Adams-Moore Smackdown TagTeam Championship:

-New day def The Ascension -Rusev def Tye Dillinger Smackdown Women’s Championship:

-Naomi def Carmella Fatal 4-way match for the United States Championship:

-AJ Styles def Sami Zayn, Kevin Owens and Baron Corbin -Natalya def Charlotte -Luke Harper and Sin Cara def Erick Rowan and Aiden English WWE Championship:

-Jinder Mahal def Shinsuke Nakamura Biggest pops: New Day

Naomi

Nakamura Biggest Heat: Aiden English

Natalya

Jinder Mahal Best match: Fatal 4-way for U.S. Title Great show!!!!